Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Американская певица и актриса Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней. Трек «Dorothea», как оказалось, посвящен именно ей, написал Independent.

Артистки знакомы уже 18 лет и тесно дружат. Гомес неоднократно говорила, что Свифт — ее лучшая подруга. В альбоме Тейлор «Evermore» 2020 года появилась песня «Dorothea» — и фанаты сразу же заподозрили, что речь в ней говорится о Селене.

В композиции Свифт пела о «девушке, которая покинула свой маленький городок, чтобы осуществить голливудские мечты». Теперь лирическая героиня песни «продает косметику».

Гомес ранее не комментировала слухи о том, что «Dorothea» написана о ней. Но недавно в видеопроекте своего мужа Бенни Бланко артистка подтвердила их.

По словам Селены, Тейлор написала даже две песни о ней. Но вторая, посвященная дружбе двух звезд, так и не была издана. Над ней артистки работали вместе. Песня называлась «Family».

«„Dorothea“ обо мне. Думаю, что множество моментов, которые определили нас, от отношений и семье до любви и ненависти, и всего, что между, — мы разбирались во всем этом вместе, потому что мне было 15, а ей — 18», — сказала Гомес.

Она добавила, что трек поразил ее тем, как красноречиво Свифт отразила все происходившее в их жизнях. Обе песни Селена считает очень трогательными, ведь Тейлор рассказала в них историю их дружбы и их мечтаний, которые сбылись.

