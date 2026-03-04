A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
Apple представила бюджетный MacBook Neo
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Россияне стали больше тратить на сладости
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта

Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»

Афиша Daily
Фото: Universal Pictures

Кристиан Бейл, исполнивший роль Патрика Бэйтмана в культовом фильме «Американский психопат» 2000 года, впервые прокомментировал грядущую экранизацию Луки Гуаданьино. Своим мнением актер поделился с The Hollywood Reporter на премьере картины «Невеста!».

«Кто хочет попробовать — дерзайте. Я с удовольствием снимался в этом фильме с [режиссером] Мэри Хэррон много лет назад, у меня остались фантастические воспоминания. Смелый шаг для любого, кто попытается. <…> Я не знаю, снимают они ремейк или что-то еще, я ничего об этом не знаю. Но удачи им, я люблю смелых людей», — сказал Бейл.

О том, что новую адаптацию романа Брета Истона Эллиса снимет режиссер «Претендентов» Лука Гуаданьино, стало известно в октябре 2024 года. Подробности сюжета держатся в секрете, но, по словам постановщика, это будет свежий взгляд на первоисточник.

Кто сыграет главного героя — яппи-убийцу Патрика Бэйтмана — пока неизвестно. Среди возможных претендентов СМИ называли Остина Батлера, Джейкоба Элорди и даже Марго Робби, однако официального подтверждения нет.

Расскажите друзьям