«Кто хочет попробовать — дерзайте. Я с удовольствием снимался в этом фильме с [режиссером] Мэри Хэррон много лет назад, у меня остались фантастические воспоминания. Смелый шаг для любого, кто попытается. <…> Я не знаю, снимают они ремейк или что-то еще, я ничего об этом не знаю. Но удачи им, я люблю смелых людей», — сказал Бейл.