Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом

Британский музыкант Ринго Старр, в прошлом барабанщик группы The Beatles, анонсировал релиз нового кантри-альбома под названием «Long Long Road». Он состоится 24 апреля.
Пластинка последует за альбомом «Look Up», который вышел в 2025 году. Оба проекта созданы при сотрудничестве с продюсером Ти-Боуном Бернеттом. Бернетт написал шесть из десяти песен в грядущем альбоме.
Кроме того, в релиз вошел трек «I Don’t See Me In Your Eyes Anymore», записанный Карлом Перкинсом вместе с The Beatles. Ожидается, что в альбом включат также коллаборации с St. Vincent, Билли Стрингсом и Шерил Кроу.
Пластинку записывали в Нэшвилле и в Лос-Анджелесе. В ее записи участвовали музыканты, которых Старр называет The Texans: Пол Франклин, Дэвид Мэнсфилд, Деннис Крауч, Дэниел Ташиан, Рори Хоффман, Патрик Уоррен и Колин Линден.
Ринго Старр планирует гастрольный тур по США в поддержку релиза. Пока он выпустил первый сингл из альбома — песню «It’s Been Too Long». В ее создании поучаствовали певицы Молли Таттл и Сара Джароз.