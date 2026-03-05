Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам

Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Фото: Сергей Киселев/агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению езды по тротуарам для электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет РИА «Новости».

Перечень поручений составили по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Он состоялся 9 декабря 2025 года.

Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Как пишет РБК, на заседании СПЧ, прошедшем 9 декабря 2025 года, Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит проблемы, которые возникают из-за передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан. Мне говорили об этом некоторые руководители регионов, в частности губернатор Санкт-Петербурга», — сказал президент. Он добавил, что это представляет опасность для россиян.

