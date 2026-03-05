Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ

Юрий Сапрыкин занял позицию директора по развитию музея ОБЭРИУ. Об этом говорится в соцсетях организации.
«В том как, наследие обэриутов доходит до нас и открывается разными новыми сторонами, действительно есть что-то необъяснимое. Это цепочка почти мистических случайностей. <…> Мне кажется, обэриуты — это такая темная таинственная звезда, которая странным образом продолжает светить, и ее лучи становятся все ярче», — прокомментировал назначение Сапрыкин.
Сапрыкин также руководит образовательным проектом о русской литературе «Полка». Ранее занимался спецпроектами медиа «Кинопоиска» и занимал позицию главного редактора журнала «Афиша».
Музей ОБЭРИУ в квартире Александра Введенского открылся в декабре 2025 года. Это первое место памяти содружеству. Он находится в квартире Александра Введенского на Съезжинской улице.
ОБЭРИУ (Объединение реального искусства) — группа писателей и творческих деятелей, которая зародилась в Ленинграде в 1928 году. В группу включают Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Константина Вагинова, Юрия Владимирова, Игоря Бахтерева, Дойвбера Левина.