В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у пассажира часть метеорита Дронино. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Общий вес найденного груза — три килограмма. Его пытались вывезти в Дубай. Как сообщается, 32-летний иностранный гражданин спрятал его в багаже среди личных вещей. Мужчину остановили в «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля.
Всего у него нашли два фрагмента минеральных пород: один из них — необработанный весом 250 грамм, другой — отшлифованный с трех сторон весом 2,75 килограмма. Иностранец рассказал, что «куски металла» ему подарил друг, а о таможенных правилах он не знал.
Экспертиза установила, что необработанный фрагмент породы был частью железного метеорита Дронино, оказавшегося на Земле в результате метеоритного дождя в апреле 2003 года в Касимовском районе Рязанской области. Второй фрагмент, согласно заключению специалиста, культурной ценности не представляет.
В отношении мужчины возбудили два административных дела — по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений). Ему грозит штраф и конфискация товара.