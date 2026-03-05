Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

Афиша Daily
Фото: Пикник «Афиши»

8 марта Пикник «Афиши» и международная фитнес-студия reshape проведут в Москве день тренировок со звездами ― музыкантами со сцен фестиваля и медийными блогерами. Некоторые артисты возьмут на себя роль тренеров, другие станут специальными гостями, отвечающими за музыку, поддержку и дружескую атмосферу. 

Расписание тренировок:

Все занятия пройдут в небольших группах ― до 15 человек ― по предварительной записи. За методику и безопасность нагрузки будут отвечать тренеры reshape.

Место встречи ― студия reshape по адресу 1-я Миусская улица, 20, строение 1. Записаться можно на сайте «Афиши» (ссылки ― в расписании тренировок выше). 

В 2026 году Пикник «Афиши» вновь пройдет в двух городах: 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. Фестиваль, как и всегда, объединит актуальную музыку, гастрономию, культуру и дизайн и сформирует универсальное пространство для отдыха всей семьи. Лайнап пока не раскрывается. 

Расскажите друзьям