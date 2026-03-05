Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»

Афиша Daily
Фото: @gosharubchinskiy

У бренда «Гоша Рубчинский» появилось новое пространство в универмаге «Цветной» в Москве, пишет «Buro 24/7».

Дизайн выполнило бюро Aurore. Специалисты оформили магазин так, чтобы внимание можно было сосредоточить на силуэте и материале одежды.

Оформление выстроили вокруг образа бассейна — в центре размещена работа художника Семена Галинова. В бутике представлена актуальная повседневная коллекция: бомберы, куртки, тренчи, изделия из денима, рубашки, толстовки, футболки и аксессуары.
 

© Фото: @gosharubchinskiy

Недавно Канье Уэст встретился с группой «Тату» и Гошей Рубчинским в Токио. Встреча прошла по случаю открытия магазина бренда Рубчинского в cтолице Японии. 

В феврале 2025 года Рубчинский прекратил сотрудничество с Уэстом над брендом Yeezy и объявил о перезапуске своего бренда. «Мы объявляем о начале новой главы — серии культурных мероприятий и презентации дебютной коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», — говорилось в посте дизайнера.

Расскажите друзьям