Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»

Афиша Daily

Netflix представил первый тизер второго сезона сериала «Грызня» от студии A24. Новые эпизоды антологии Ли Сон Чжина выйдут 16 апреля.

Действие второго сезона будет развиваться в элитном загородном клубе, где разгорится конфликт между двумя парами из разных поколений.

В центре сюжета — Эшли (Кейли Спэни) и Остин (Чарльз Мелтон), молодые сотрудники клуба, которые становятся свидетелями скандала между их боссом Джошуа (Оскар Айзек) и его женой Линдси (Кэри Маллиган).

Обе пары оказываются втянуты в борьбу за расположение владелицы клуба, корейской миллиардерши (Юн Е Чжон), которая и сама переживает семейный кризис с участием своего второго мужа (Сон Кан Хо).

По словам Кейли Спэни, второй сезон будет «таким же безумным, как первый», но теперь «грызня» развернется между парами. Первый сезон со Стивеном Еном и Али Вонг в главных ролях, навеянный реальным дорожным инцидентом, получил четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».

