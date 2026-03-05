Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»

Фото: Apple Studios

Apple TV+ представил трейлер второго сезона драматического сериала «Друзья и соседи». В нем будет 10 серий. Премьера состоится 3 апреля.

Шоу рассказывает об Эндрю Купере — управляющем хедж-фондом, чья прекрасная жизнь в чрезвычайно богатом районе, Вестмонт-Виллидж, сначала рушится из-за внезапного развода с женой, а затем и из-за увольнения с позором. Чтобы поддерживать роскошный образ жизни, он вынужден грабить соседей. Во втором сезоне у герой появляется новый сосед, который угрожает раскрыть его секреты, подвергая риску семью.

Видео: Apple TV+

Главную роль вновь исполнит Джон Хэмм. В апреле 2025 года стало известно, что к касту второго сезона присоединился Джеймс Марсден («Трасса 60»). Предполагается, что он сыграет парня с деньгами, который состоит в отношениях с Самантой.

В сериале также снимаются Аманда Пит и Оливия Манн. Первый сезон сериала вышел 11 апреля 2025 года.

