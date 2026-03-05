В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»

«Сегодня театр переживает ренессанс: зритель ищет не просто развлечения, а живого диалога и сильных эмоций. Поддерживая гастроли, мы решаем простую, но важную задачу: убираем границы. Чтобы зритель в Москве мог увидеть лучшие спектакли Петербурга, а петербуржец — московские премьеры, не задумываясь о том, как организован этот обмен, а просто наслаждаясь творчеством. Мы создаем инфраструктуру впечатлений: делаем так, чтобы культура была доступна вне зависимости от прописки театра или зрителя», — отметил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров.