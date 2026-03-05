В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»

С 17 по 30 апреля в Москве пройдут большие гастроли Национального драматического театра России (Александринского театра). Показы состоятся сразу на двух площадках: в МХТ имени А.П.Чехова и в Театре имени Моссовета.
Партнер проведения гастролей Александринского театра — компания «Афиша». Для нее поддержка театра — не разовая коллаборация, а последовательная позиция: быть не только медиасервисом и билетной витриной, но и участником культурного движения и партнером институций, задающих профессиональную планку.
«Сегодня театр переживает ренессанс: зритель ищет не просто развлечения, а живого диалога и сильных эмоций. Поддерживая гастроли, мы решаем простую, но важную задачу: убираем границы. Чтобы зритель в Москве мог увидеть лучшие спектакли Петербурга, а петербуржец — московские премьеры, не задумываясь о том, как организован этот обмен, а просто наслаждаясь творчеством. Мы создаем инфраструктуру впечатлений: делаем так, чтобы культура была доступна вне зависимости от прописки театра или зрителя», — отметил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров.
В МХТ имени А.П.Чехова Александринский театр привезет пять спектаклей, каждый из которых по-своему говорит о времени и человеке — от «Человека из Дублина» (17 и 18 апреля) до «Мать. Горькая пьеса» (19 апреля), «На дне» (21 апреля), «Моего друга Лапшина» (22 апреля) и новой работы Валерия Фокина «Ревизор с продолжением» (24 и 25 апреля). Финал гастролей будет сыгран на сцене Театра имени Моссовета: 29 и 30 апреля зрители увидят «Мейерхольд. Чужой театр».
При поддержке «Афиши» за последние сезоны проходили гастроли театров «Практика», «Шалом», пространства «Внутри» и других проектов. Перекрестные гастроли между Петербургом и Москвой остаются одним из самых точных способов расширять культурную карту страны — когда театры собирают все лучшее за последние сезоны, от актерской школы и режиссерских интонаций до больших премьер, которые только что появились в репертуаре и уже стали заметными художественными высказываниями.
Билеты на спектакли — на «Афише».