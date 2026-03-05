В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»

Фото: предоставлено пресс-службой Александринского театра

С 17 по 30 апреля в Москве пройдут большие гастроли Национального драматического театра России (Александринского театра). Показы состоятся сразу на двух площадках: в МХТ имени А.П.Чехова и в Театре имени Моссовета.

Партнер проведения гастролей Александринского театра — компания «Афиша». Для нее поддержка театра — не разовая коллаборация, а последовательная позиция: быть не только медиасервисом и билетной витриной, но и участником культурного движения и партнером институций, задающих профессиональную планку.

«Сегодня театр переживает ренессанс: зритель ищет не просто развлечения, а живого диалога и сильных эмоций. Поддерживая гастроли, мы решаем простую, но важную задачу: убираем границы. Чтобы зритель в Москве мог увидеть лучшие спектакли Петербурга, а петербуржец — московские премьеры, не задумываясь о том, как организован этот обмен, а просто наслаждаясь творчеством. Мы создаем инфраструктуру впечатлений: делаем так, чтобы культура была доступна вне зависимости от прописки театра или зрителя», — отметил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров.

© Пресс-служба Александринского театра
© Пресс-служба Александринского театра
© Пресс-служба Александринского театра

В МХТ имени А.П.Чехова Александринский театр привезет пять спектаклей, каждый из которых по-своему говорит о времени и человеке — от «Человека из Дублина» (17 и 18 апреля) до «Мать. Горькая пьеса» (19 апреля), «На дне» (21 апреля), «Моего друга Лапшина» (22 апреля) и новой работы Валерия Фокина «Ревизор с продолжением» (24 и 25 апреля). Финал гастролей будет сыгран на сцене Театра имени Моссовета: 29 и 30 апреля зрители увидят «Мейерхольд. Чужой театр».

При поддержке «Афиши» за последние сезоны проходили гастроли театров «Практика», «Шалом», пространства «Внутри» и других проектов. Перекрестные гастроли между Петербургом и Москвой остаются одним из самых точных способов расширять культурную карту страны — когда театры собирают все лучшее за последние сезоны, от актерской школы и режиссерских интонаций до больших премьер, которые только что появились в репертуаре и уже стали заметными художественными высказываниями.

Билеты на спектакли — на «Афише».

