Бритни Спирс арестовали в Калифорнии

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации

Бритни Спирс арестовали в Калифорнии

Фото: Carlos Alvarez /Getty Images

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали в Калифорнии. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Артистку поймали на вождении в нетрезвом виде. Вечером 4 марта ее задержала дорожная полиция. На Спирс надели наручники и доставили ее в полицейский участок. Согласно сообщениям, в участке певица оказалась около трех часов утра.

Через несколько часов, примерно в шесть утра, Бритни освободили. Певицу, как говорят собеседники СМИ, задержали неподалеку от ее возраста. Первым делом ее отвезли в больницу для сдачи анализа крови.

По словам источников, у Спирс не было никаких травм. Ее визит в медицинское учреждение нужен был только для того, чтобы определить содержание алкоголя в ее организме.

Артистка пока не прокомментировала ситуацию. Ранее Спирс получила затретительный ордер против мужчины из Луизианы, который некоторое время назад вломился в ее дом после того, как опубликовал несколько «тревожных постов в социальных сетях».

