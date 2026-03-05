Американскую певицу Бритни Спирс арестовали в Калифорнии. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Артистку поймали на вождении в нетрезвом виде. Вечером 4 марта ее задержала дорожная полиция. На Спирс надели наручники и доставили ее в полицейский участок. Согласно сообщениям, в участке певица оказалась около трех часов утра.
Через несколько часов, примерно в шесть утра, Бритни освободили. Певицу, как говорят собеседники СМИ, задержали неподалеку от ее возраста. Первым делом ее отвезли в больницу для сдачи анализа крови.
По словам источников, у Спирс не было никаких травм. Ее визит в медицинское учреждение нужен был только для того, чтобы определить содержание алкоголя в ее организме.
Артистка пока не прокомментировала ситуацию. Ранее Спирс получила затретительный ордер против мужчины из Луизианы, который некоторое время назад вломился в ее дом после того, как опубликовал несколько «тревожных постов в социальных сетях».