Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш, известный по роману «Слоновья память». Ему было 83 года. О смерти автора сообщил CNN Portugal.
Антунеш скончался 5 марта. «Его наследие это летопись гуманизма и оригинальности португальского мировоззрения, и поэтому оно будет продолжать тревожить и вдохновлять нас», — отреагировал на трагическую новость премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.
Антониу Лобу Антунеш родился в 1942 году в Лиссабоне. Он был врачом-психиатром. В конце 70-х он начал публиковать литературные произведения, а в середине 80-х окончательно переключился на писательскую деятельность.
За свою жизнь Антунеш написал более 30 романов, в том числе «А мне что делать, когда все горит?», «Знание ада», «Земля на краю света». Работы писателя переведены на многие языки. Антунеш также несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию.