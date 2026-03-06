Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку

Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера

Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку

Афиша Daily
Фото: Universal Pictures

Студия DreamWorks Animation начала работу над продолжением мультфильма «Дикий робот», сообщает The Wrap.

Создатель первой части Крис Сандерс на этот раз ограничится написанием сценария. В режиссерском кресле его заменят Трой Куэйн («Нимона») и Хайди Джо Гилберт, работавшая художницей над первым мультиком.

Картина будет основана на книге «The Wild Robot Escapes» («Спасение дикого робота») ― второй из трилогии Питера Брауна. 

В центре сюжета ― умный робот по имени Роз. В первой части она терпит крушение на острове и вынуждена выживать в дикой природе. Чужестранке приходится применить все свои знания из мира людей, чтобы подружиться с животными и стать достойным опекуном новорожденному гусенку в компании одинокого лиса и семьи опоссумов.

В мировом прокате «Дикий робот» заработал 334 млн долларов при бюджете в 78 млн. Картина получила три номинации на «Оскар», премию «Золотой глобус» и девять наград анимационной премии Annie Awards.

Расскажите друзьям