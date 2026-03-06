Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле

Проект получил название Chupa Chups Impossible. Упаковка этого «финального босса» многослойна: сперва идет оболочка из углеродного композита, затем покрытие из карбида кремния, затем арамидные волокна и в финале жидкая резина. По словам компании, такая обертка устойчива к дисковой пиле, огню и гидравлическому прессу.