Из Волги исчезает вобла

Всего с 2003 по 2025 год общее число рыб в контрольных уловах снизилось почти в четыре раза. Изменился и видовой состав: доля красноперки упала с 37% до 17%, серебряного карася ― с 12% до 4%. При этом доля густеры и жереха увеличилась.