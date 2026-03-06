Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме

Екатеринбургская общественница, бывшая следовательница СК Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить певца Shaman. По ее мнению, афиши артиста нарушают новый закон о запрете англицизмов.
«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — Shaman. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз. А еще я очень не люблю двойные стандарты. Раз сказали все русифицировать, пусть все русифицируют и покажут пример, как это сделать. Теперь у Shaman есть реальная возможность показать свой патриотизм и оперативно русифицировать свой сценический псевдоним, пусть будет примером русификации для всех россиян», — передает слова активистки E1.ru.
Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) ответил на претензии Герлах в комментарии РБК. По его словам, закон о запрете англицизмов не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.
«Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», ― сказал певец. Он отметил, что множество российских артистов выступают под сценическими именами, которые пишутся латиницей
Ранее Shaman объяснял выбор латиницы в псевдониме желанием быть понятным аудитории по всему миру.
Закон о борьбе с англицизмами вступил в силу 1 марта. Он запрещает использовать иностранные слова без перевода на вывесках, указателях, информационных табличках, сайтах компаний и в каталогах.
По словам депутатов, нововведения направлены на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и соблюдение норм современного литературного языка. «Афиша Daily» вместе с юристами разобралась, в чем суть закона, как он повлияет на бизнес, музыкантов и СМИ и что грозит за нарушение.