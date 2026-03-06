Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья Вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении
Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин

Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию

Афиша Daily
Фото: Seven Lab


Бренд Seven Lab выпустил новую капсулу сезона весна-лето 2026, посвященную идее легкости и осознанного выбора собственного стиля.

Вдохновением для дизайнеров стала пробуждающаяся природа. Капсула построена по принципу универсального гардероба: каждое изделие легко комбинируется с другими.

В линейке представлены твидовые комплекты из жилета и миди-юбки, свободные костюмы, приталенные платья нового кроя и жакеты. Основная цветовая гамма — шоколадный, кремовый, розовый, белый, черный и оттенки голубого.

1/6
© Seven Lab
2/6
© Seven Lab
3/6
© Seven Lab
4/6
© Seven Lab
5/6
© Seven Lab
6/6
© Seven Lab

В работе использовались ткани с люрексом, классическая костюмная группа и мягкий кашемир. «Мы создаем одежду для женщины, которая выбирает уверенность без лишних слов, стремится быть разной и не привязывается к одной роли. Мы подчеркиваем красоту девушек и их отношение к себе, завершая каждый образ изделиями из качественных тканей», — отметила основательница бренда Юлия Кудрявцева.

Расскажите друзьям