В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»

17 марта в Музее Москвы в рамках «Выставки про ПНИ» состоится показ документального фильма Кирилла Косолапова «Дорога жизни» проекта «Другие люди?».
Главная героиня фильма — Алена, чья история стала возможной благодаря системной работе фонда «Дорога жизни». Фильм показывает, как медицинская поддержка и психолого-педагогическая реабилитация помогают человеку сохранить дееспособность и не попасть во взрослом возрасте в интернат.
После просмотра пройдет дискуссия о том, как поддержка и сопровождение могут дать ребенку с особенностями здоровья шанс на жизнь в семье вместо психоневрологического интерната.
В обсуждении примут участие героиня фильма, приемные родители, режиссер Кирилл Косолапов и директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова. Она расскажет, почему медицина становится первым шагом к большим изменениям:
«За девять лет работы фонда более 150 наших подопечных смогли вернуться в кровные или найти приемные семьи и не продолжили жизнь в интернатной системе — и для нас это главный показатель того, что наша работа имеет смысл». Вход на показ и дискуссию бесплатный, по предварительной регистрации.