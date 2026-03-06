Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота

По данным исследования, больше всего чеков в рознице приходится на 7 марта — их в четыре раза больше, чем в среднем в другие дни года. На втором месте по числу покупок оказался День матери (в 3,9 раза больше), на третьем — 8 марта (в 3,7 раза больше). Перед 8 марта продажи начинают расти за несколько дней до праздника.