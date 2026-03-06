Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья Вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении
Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS
Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин

Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра

Фото: @sushmitha4akhil/X

Бывший разработчик Fortnite Ричи Брэнсон создал игру Zoo Fighter, навеянную историей детеныша макаки по имени Панч из зоопарка Итикавы. Игра бесплатная и запускается прямо в веб-браузере.

Игрок берет на себя роль маленькой обезьяны и отбивается от агрессивных соперников. С помощью кликов мышью или касаний экрана нужно отталкивать нападающих, пока они не успели ударить. Победа над 100 врагами отправляет Панча в безопасный приют для животных.

Zoo Fighter создавалась как способ привлечь внимание к условиям содержания животных. В игре есть раздел «Узнать больше», где рассказывается о преимуществах природных заповедников. В манифесте проект описан как «признание в любви всем животным, которые отбывают „срок“ в зоопарке».

Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун (или просто Панч) родился в зоопарке Итикавы в июле 2025 года. Мать отказалась от него почти сразу, и ему пришлось воспитываться вне стаи — одна из обезьян даже его побила. Интернет следил за судьбой Панча, а в Google добавили анимацию в виде «дождя сердечек» при запросе о нем. Популярность Панча подняла продажи плюшевых орангутанов IKEA, и компания пообещала быстро восстановить запасы игрушек на полках.

