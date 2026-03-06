«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Афиша Daily
Фото: Soekarno Omar/Unsplash

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Аэрофлот» завершит программу вывоза российских туристов из ОАЭ. Последние перелеты будут осуществлены 11 марта. Возобновление авиасообщения будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, отметили в авиакомпании.

«По состоянию на текущий момент в ОАЭ находятся порядка 7,6 тыс. пассажиров „Аэрофлота“, с учетом ранее отправленных в Россию 2,7 тыс. человек компании необходимо выполнить 19 рейсов на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777», — заявили представители перевозчика.

Они отметили, что авиакомпания и туроператоры самостоятельно информируют пассажиров о дату и времени вылета. Если пассажир отказывается от вывозного рейса, ему оформляют возврат денег за билет.

В авиакомпании добавили, что россияне без приобретенных билетов смогут улететь на родину на вывозных рейсах. Ожидается, что 9, 10 и 11 марта в самолетах будут свободные места — продажу билетов на них откроют в ближайшее время.

