Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья Вместе», чтобы поддержать мам особенных детей

Фото: You Wanna

Бренд You Wanna присоединился к благотворительной инициативе фонда «Семья Вместе» к 8 марта, чтобы поддержать мам особенных детей.

You Wanna устроила для них настоящий день мечты, в котором можно было переключиться с роли сильной мамы, отступив от ежедневного марафона. Для них сделали полное преображение с визажистами, профессиональную фотосъемку и подарки.

«Эти женщины умеют не сдаваться, смеяться, когда трудно, и оставаться верными себе. С высоко поднятой головой они проходят свой путь с достоинством, принятием и безграничной любовью. Для нас было важно подарить им момент, когда можно остановиться, переключиться на себя, наполниться светлыми чувствами», — рассказали в компании.

Часть выручки от продаж во всех магазинах 8 марта You Wanna направит в фонд «Семья вместе». По ссылке можно также сделать пожертвование на любую сумму, чтобы помочь детям и их родителям справляться с жизненными вызовами.

Фонд «Семья вместе» открывает Семейные дома и Семейные комнаты, где родители могут бесплатно жить рядом с ребенком на протяжении всего периода его лечения и реабилитации. Организация развивает в России систему семейно-ориентированной медицины и помогает повышать качество жизни детей с особыми потребностями и их близких.

