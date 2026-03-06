Горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки. Она тяжело травмировалась на Олимпиаде месяц назад

Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Афиша Daily
Фото: lindseyvonn

Американская горнолыжница Линдси Вон, которая разбилась на склоне во время Олимпиады и получила тяжелые травмы, возобновила тренировки. Об этом она рассказала в соцсетях.

Спортсменка заявила, что переживает «тяжелые времена», и показала фрагмент своих тренировок. На видео она занимается на тренажере в спортзале, а затем работает с гантелями.

Видео: lindseyvonn

На ногах у олимпийской чемпионки можно увидеть компрессионные гольфы. В спортзал Вонн приезжает на инвалидном кресле. Стоять горнолыжница пока может с трудом всего несколько минут.

«Все еще много работаю. Теперь единственная цель — стать здоровой. День за днем», — написала Вонн.

Линдси Вонн завоевала золотую и бронзовую медали на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Из‑за травмы она пропустила следующие Олимпийские игры. На Играх в Пхенчхане в 2018 году она выиграла еще одну бронзу, после чего завершила карьеру.

В ноябре 2024 года Вонн неожиданно объявила, что возвращается в спорт. Ее целью стала Олимпиада в Милане. Всего за несколько дней до старта турнира 41-летняя спортсменка получила травму — полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Несмотря на это, она вышла на олимпийскую трассу — и упала на первом же спуске.

Вонн эвакуировали с места проведения соревнований на вертолете. У горнолыжницы диагностировали сложный перелом большеберцовой кости. Она перенесла несколько операций, частичную замену колена и две недели провела практически обездвиженной. По словам спортсменки, врачи спасли ее ногу от ампутации.

