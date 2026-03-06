Горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки. Она тяжело травмировалась на Олимпиаде месяц назад

Линдси Вонн завоевала золотую и бронзовую медали на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Из‑за травмы она пропустила следующие Олимпийские игры. На Играх в Пхенчхане в 2018 году она выиграла еще одну бронзу, после чего завершила карьеру.