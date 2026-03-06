Фигуристка Алиса Лю рассказала о преследовании фаната

Американская фигуристка, двухкратная олимпийская чемпионка Алиса Лю рассказала в соцсетях, что ее преследовал фанат, и попросила уважать ее личное пространство.
Спортсменка описала встречу с поклонниками, которая произошла в аэропорту. «У выхода меня ждала толпа с камерами и всякими штуками. Они хотели, чтобы я оставила автограф», — написала Лю.
Фигуристке не понравилось такое внимание. Она подчеркнула, что фанаты вторглись в ее личное пространство. Один из поклонников последовал за Лю до ее машины. «Пожалуйста, не делайте этого со мной», — попросила Алиса, сопроводив свою публикацию плачущим эмодзи. Позднее спортсменка удалила пост.
Подписчики выразили сожаление, что Лю было некомфортно. «Вы кажетесь очень близкой, и некоторые люди могли спутать это с доступностью. Не оправдываю тех, кто вторгается в личное пространство, но некоторые могли думать, вам это понравится», — написал один из поклонников.
После возвращения из Италии Лю активно участвует в медиамероприятиях. Она провела некоторое время в Нью-Йорке, появилась на телевидении, встретилась с Дэниелом Рэдклиффом и Симу Лю, а также снялась для обложки журнала Teen Vogue.
Ранее Алиса Лю расказала, под какую музыку хотела бы кататься в будущем. В ее подборку вошли пять композиций — от трека Мицки и до «Лебединого озера» Чайковского.