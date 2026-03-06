Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде

Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Афиша Daily
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии в свете военного конфликта в Персидском заливе. Об этом сообщили организаторы турнира.

Иранский лыжник Абулфазл Хатиби Мианеи должен был соревноваться в двух дисциплинах на предстоящем турнире. Однако он не может безопасно добраться до Милана в текущих условиях.

Мианеи — участник двух предыдущих Паралимпиад. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил разочарование тем, что спортсмен не сможет приехать на соревнования в этот раз.

«С момента начала конфликта в субботу Международный паралимпийский комитет (IPC) и Организационный комитет Игр 2026 в Милане и Кортине неустанно работают за кулисами с Национальным паралимпийским комитетом (NPC) и национальной федерацией лыжного спорта, чтобы найти альтернативные маршруты для безопасного проезда иранской делегации на Игры. Однако, учитывая продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, риск для жизни людей слишком высок», — поделился он.

Парсонс добавил, что связь с иранскими спортсменами и спортивными функционерами в настоящее время затруднена. Он назвал ситуацию душераздирающей для Мианеи и выразил ему соболезнования в связи с невозможностью участвовать в Паралимпиаде.

Паралимпийские игры начались 6 марта. Церемония открытия турнира состоится в Вероне. В соревнованиях примут участие 611 атлетов из 55 стран. В лыжных гонках будут представлено 31 государство.

