В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»

В Москве в Сыромятническом проезде открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина».
Максимальная вместимость для мужского и женского разрядов составляет 12 человек. «Это новый формат общественной бани, не имеющий аналогов в Москве. Заведение сочетает в себе доступность с эксклюзивностью и камерностью. Гости могут посетить баню спонтанно: после работы в одиночестве, небольшой компанией или семьей», — говорится в пресс-релизе компании.
В интерьер заведения добавили отсылки к русской культуре и фольклорным сюжетам. В основе сценариев парения лежат как исторические рецепты и русские традиции, так и современные мотивы в стиле нью-эйдж.
Моечная зона оборудована теплой и холодной купелью для контрастных процедур. Помимо парения, посетителям доступно «хвощевание» — разные виды массажа, в том числе с использованием огня, бамбуковых веников, травяных мешочков и мыла, а также скрабирование. По запросу проводятся чайные церемонии.
Все банные принадлежности выдаются на месте. «Это неоспоримое преимущество позволяет гостям прийти спонтанно, а также не беспокоиться о мокрых вещах и сумках после посещения», — рассказали в проекте.
Общественные разряды открыты ежедневно с 12:00 до 00:00. Для посетителей доступны три отдельных кабинета разной площади — от малого на четыре персоны с хаммамом до просторного на 20 гостей со сводчатой парной. Они работают круглосуточно.
После процедур можно отдохнуть в специальной зоне c пуфами-трансформерами. В «Дюжине» также есть ресторан.