В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»

Максимальная вместимость для мужского и женского разрядов составляет 12 человек. «Это новый формат общественной бани, не имеющий аналогов в Москве. Заведение сочетает в себе доступность с эксклюзивностью и камерностью. Гости могут посетить баню спонтанно: после работы в одиночестве, небольшой компанией или семьей», — говорится в пресс-релизе компании.



В интерьер заведения добавили отсылки к русской культуре и фольклорным сюжетам. В основе сценариев парения лежат как исторические рецепты и русские традиции, так и современные мотивы в стиле нью-эйдж.



Моечная зона оборудована теплой и холодной купелью для контрастных процедур. Помимо парения, посетителям доступно «хвощевание» — разные виды массажа, в том числе с использованием огня, бамбуковых веников, травяных мешочков и мыла, а также скрабирование. По запросу проводятся чайные церемонии.



