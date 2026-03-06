Российские ученые начали разработку негормональных методов лечения акне

Недавно стало известно, что французская компания Sanofi начала клинические испытания экспериментальной вакцины от акне, которая может стать первой в своем роде. Разработка Sanofi относится к классу мРНК-вакцин. Она использует молекулу информационной РНК, чтобы доставить инструкцию в клетки организма. После этого иммунная система стимулируется, чтобы атаковать белки, связанные с развитием акне. Клинические испытания продлятся до 2027 года.