Российские ученые начали разработку негормональных методов лечения акне

В России ведется разработка прорывных методов лечения акне. Об этом сообщила ректор Центральной государственной медицинской академии Управделами Президента РФ Лариса Круглова на заседании Дискуссионного клуба «Красота в женских руках!», пишет РИА «Новости».
По cловам Кругловой, последние такие исследования подтвердили возможность «редактирования» работы сальной железы при помощи генных модификаций. Они могут вывести терапию акне на совершенно иной уровень, добавила эксперт.
«Изучаются негормональные способы регуляции выработки кожного сала. Один из перспективных подходов предполагает ингибирование (блокировку) фермента, играющего роль в синтезе кожного сала», — рассказала она.
Круглова добавила, что, согласно предварительным исследованиям, такой способ может стать эффективной альтернативой препаратам для подавления активности сальных желез. Метод будет работать без побочных эффектов.
Недавно стало известно, что французская компания Sanofi начала клинические испытания экспериментальной вакцины от акне, которая может стать первой в своем роде. Разработка Sanofi относится к классу мРНК-вакцин. Она использует молекулу информационной РНК, чтобы доставить инструкцию в клетки организма. После этого иммунная система стимулируется, чтобы атаковать белки, связанные с развитием акне. Клинические испытания продлятся до 2027 года.