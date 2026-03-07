Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу

Квентин Тарантино, отказавшись от съемок «Приключений Клиффа Бута» и «Кинокритика», вернется к режиссуре на театральной сцене.
По данным Variety, постановщик написал оригинальную пьесу в жанре «старомодной британской фарсовой комедии». Постановка планируется в лондонском Вест-Энде.
Премьера может состояться осенью 2026 года. Сам Тарантино ранее намекал, что готов посвятить театральному проекту «полтора-два года». Состав труппы пока не раскрывается. По одним данным, режиссер может привлечь голливудских звезд, по другим — сделать ставку на смесь восходящих и маститых актеров.
Параллельно Тарантино недавно сам появился на экране. Он сыграл в фильме Джейми Адамса «Only What We Carry» с Шарлоттой Генсбур и Саймоном Пеггом. Режиссер картины назвал его «прирожденным актером».