Disney закрыл ремейк «Робин Гуда». Режиссер назвал проект «мертвым» и мечтает о независимой версии

Гибридный ремейк классического мультфильма «Робин Гуд», который Disney анонсировал еще в 2020 году, официально закрыт. Об этом на Reddit сообщил режиссер Карлос Лопес Эстрада.
«Проект мертв, к сожалению. Я говорю „к сожалению“, потому что там было кое-что действительно особенное и оригинальное. И невероятная музыка, которую мы придумали», — написал постановщик.
Лопес Эстрада, известный по фильму «Слепые пятна», признался, что не оставляет надежды вернуться к этой истории в другом формате: «Я продолжаю мечтать о том, чтобы сделать это независимо, с другими персонажами».
Disney планировал выпустить ремейк «Робин Гуда» для стриминга Disney+ в формате гибрида игрового кино и анимации, по аналогии с «Книгой джунглей» и «Королем Львом». Сценарий писала Кари Грэнланд («Леди и Бродяга»), продюсировать проект должен был Джастин Спрингер («Дамбо»).