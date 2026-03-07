Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»

Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников
В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России
Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта
Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»
Disney закрыл ремейк «Робин Гуда». Режиссер назвал проект «мертвым» и мечтает о независимой версии
Создатель сериала «Клиника» надеется на второй сезон
Сериал «Ночной агент» продлили на четвертый сезон
Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу
13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога
Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»
Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл
Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда
Российские ученые начали разработку негормональных методов лечения акне
Тимоте Шаламе заявил, что до балета и оперы никому нет дела. Актера раскритиковали
В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»
В парке Горького в Москве откроется «Вкусно — и точка» с роботами-официантами
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде
Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
Фигуристка Алиса Лю рассказала о преследовании фаната
Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина
Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»
Хоррор A24 «Полутон» выйдет в российский прокат
Горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки. Она тяжело травмировалась на Олимпиаде месяц назад
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»

Espectro MX Films

Кристо Фернандес, известный по роли в «Теде Лассо», и его продюсерская компания Espectro MX Films представили трейлер нового независимого фильма «Перевод не требуется».

Двуязычная романтическая комедия, основанная на реальных событиях, рассказывает о любви, которая сталкивается с расстоянием и иммиграционными барьерами.

В центре сюжета — Пако (Фернандес), молодой продавец тако из Гвадалахары, и Габби (Келси Макдональд), ассистентка модного бренда из Лос-Анджелеса. Их знакомство перерастает в трансграничный роман. Фильм, полностью снятый в Гвадалахаре, показывает историю, разворачивающуюся между Мексикой и США.

«Это история о любви без границ — языковых, культурных и эмоциональных. Мы гордимся, что рассказываем историю, которая родилась в Гвадалахаре, но понятна во всем мире», — рассказал Фернандес.

Продюсер Палома Синко отметила, что съемки стали возможны благодаря поддержке программы Filma Jalisco, которая превращает регион в один из главных кинопроизводственных центров Латинской Америки.

В фильме также снялись Мишель Родригес и Даниэль Соса. За музыку отвечал номинированный на «Эмми» композитор Том Хау («Тед Лассо», «Терапия»).
 

