Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»

Кристо Фернандес, известный по роли в «Теде Лассо», и его продюсерская компания Espectro MX Films представили трейлер нового независимого фильма «Перевод не требуется».
Двуязычная романтическая комедия, основанная на реальных событиях, рассказывает о любви, которая сталкивается с расстоянием и иммиграционными барьерами.
В центре сюжета — Пако (Фернандес), молодой продавец тако из Гвадалахары, и Габби (Келси Макдональд), ассистентка модного бренда из Лос-Анджелеса. Их знакомство перерастает в трансграничный роман. Фильм, полностью снятый в Гвадалахаре, показывает историю, разворачивающуюся между Мексикой и США.
«Это история о любви без границ — языковых, культурных и эмоциональных. Мы гордимся, что рассказываем историю, которая родилась в Гвадалахаре, но понятна во всем мире», — рассказал Фернандес.
Продюсер Палома Синко отметила, что съемки стали возможны благодаря поддержке программы Filma Jalisco, которая превращает регион в один из главных кинопроизводственных центров Латинской Америки.
В фильме также снялись Мишель Родригес и Даниэль Соса. За музыку отвечал номинированный на «Эмми» композитор Том Хау («Тед Лассо», «Терапия»).