Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями

Решение принято на фоне стремительного роста ИИ-контента. Исследование, проведенное в прошлом году, которое показало, что 97% людей «не могут отличить» реальную музыку от музыки, созданной ИИ. До этого, в 2024 году, эксперты предупреждали, что работники музыкальной индустрии могут потерять четверть своего дохода из-за ИИ в ближайшие четыре года.