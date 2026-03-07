Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт 4 марта погибли в ДТП. Об этом сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова в соцсети «ВКонтакте».
«Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая "Котя", Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», — написала она.
Она отметила, что Ведунова была талантливым и веселым человеком, которого все любили. «И она так любила всех, и так любила жизнь... А у Элиши только все начиналось. Все так страшно», — добавила она.
Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Мордовии, ДТП произошло в Зубово-Полянском районе региона на трассе М-5 «Урал». Инцидент случился в 22:23 мск на 439-м км дороги. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля «Рено Флуенс», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Луидор», который ехал в сторону Пензы.
Водителя «Рено» и его 70-летнюю пассажирку с травмами доставили в медучреждение. Артистка, которая тоже была в этой машине, скончалась до приезда «скорой помощи». Ее дочь ушла из жизни в больнице.
Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.
Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни. На ее счету около 60 ролей, например она играла Марию Лукьяновну в спектакле «Самоубийца», Мари-Мадлен в «Блэз» и Джейн Уорзингтон в «Номер 13».
Артистка снималась и в кино. Она известна благодаря ролям в таких сериалах, как «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Годунов» и «Склиф». Прощание с Ведуновой пройдет 9 марта в Балаково.