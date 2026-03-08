В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников

Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году
Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников
В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России
Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта
Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»
Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»

В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников

Афиша Daily
Фото: Kenny Eliason/Unsplash

В авиакомпании United Airlines намерены навсегда запретить полеты пассажирам, которые не пользуются наушниками при включении видео и аудио, пишет NME.

Новое правило теперь указано в разделе «Отказ в перелете» раздел, который был обновлен в конце февраля. United Airlines утверждает, что оставляет за собой право отказать в посадке любому, кто воспроизводит аудио с персональных устройств, или даже запретить им пользоваться услугами компании навсегда.
Пассажирам, забывшим свои наушники, разрешат пользоваться бесплатными устройствами при посадке на рейс.

Как пишет NME, В Великобритании уже действуют законы, запрещающие различные формы антиобщественного поведения в общественном транспорте. В поездах и на вокзалах в это понятие входит использование звукового оборудования без разрешения, если оно вызывает раздражение окружающих.

Недавно появилась первая игра для наушников AirPods. Это гонка, в которой необходимо управлять мотоциклом наклонами головы.

Расскажите друзьям