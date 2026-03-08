Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился

ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году
Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников
В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России
Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта
Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»
Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»

Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился

Афиша Daily
Фото: @harrystyles

Гарри Стайлс подарил 50 ученикам из своей бывшей школы бесплатные билеты с на презентацию нового альбома в Манчестере, которая прошла 6 марта. Об этом пишет NME.

У тех, кто получил билеты, была возможность взять с собой на концерт еще одного человека. В общей сложности 600 учеников из общеобразовательной школы Holmes Chapel в Чешире подали заявки на получение билетов. По словам директора Найджела Билби, победителей выбрали случайным образом.

«Как бывший директор Гарри, я очень рад, что в его сердце сохранилось место для своих корней, деревни и школы, где он рос и процветал. Я так благодарен от имени всех семей, которым я служу, за то, что он позволил детям из его старой школы принять участие в мероприятии, которое для некоторых бывает раз в жизни», — сказал Билби. 

Новый альбом Стайлза под названием «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» вышел 6 марта. Всего в нем 12 треков.

Расскажите друзьям