Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Москва пережила самую холодную ночь с начала весны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
«Вслед за прошедшим минувшей ночью по территории столицы атмосферным фронтом, в регион стали активно поступать холодные воздушные массы. Наиболее активно холодное вторжение проявилось на востоке территории — в Павловском Посаде и в Егорьевске температура опустилась ниже -10 градусов, а в Черустях и вовсе было -16,9 градусов», — написал он.
По словам синоптика в Москве было теплее — по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в городе было -6,3 градусов. «Это самая низкая температура воздуха в столице с начала календарной весны. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура колебалась от -5,8 градусов в Строгино до -6,8 градусов в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опустились до -6,1 градуса», — отметил Леус.
В то же время в западных районах Подмосковья, например в поселке Шаховская, температура воздуха не опускалась ниже нуля. Таким образом, температурный контраст в Подмосковье превысил 17 градусов.
«Это не последнее похолодание в марте, но высока вероятность, что в столичном регионе этот день останется самым холодным днем первого весеннего месяца. Дальнейшие прогнозы обещают более активное развитие весенних процессов с двухзначными максимальными температурами уже на начавшейся неделе», — рассказал специалист.
Сегодня, 9 марта, метеорологические условия в столице будет формировать теплый атмосферный фронт. Он сформирует в регионе преимущественно облачную погоду, местами, пройдет снег. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.
Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, а по области — до +4 градусов. Ветер будет дуть южный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем без осадков, гололедица. Ночью столбики термометров покажут до 2 градусов тепла, а днем — от +6 до +8 градусов.