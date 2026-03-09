Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

По словам синоптика в Москве было теплее — по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в городе было -6,3 градусов. «Это самая низкая температура воздуха в столице с начала календарной весны. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура колебалась от -5,8 градусов в Строгино до -6,8 градусов в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опустились до -6,1 градуса», — отметил Леус.