Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него

Афиша Daily
Фото: New Line Cinema

Элайджа Вуд не подтвердил и не опроверг информацию о своем возможном возвращении к роли Фродо в новом фильме «Властелин колец : Охота на Голлума». При этом актер отметил, что его коллега по фильму Иэн МакКеллен в прошлом году намекал фанатам на детали предстоящего фильма.

 «На конвенции в августе прошлого года Иэн, можно сказать, проболтался. Я не могу ничего официально сказать, пока это не будет объявлено, но скажу, что я в восторге от перспективы еще одного фильма. Всегда немного волнительно, когда люди говорят о новых картинах, подобных "Властелину колец", эта история увлекательная, захватывающая. Надеюсь, что вся команда воссоединится», — сказал Вуд.

При этом актер заявил, что не хотел бы, чтобы кто-либо другой исполнил роль Фродо , кроме него. «Я бы точно не хотел, чтобы кто-то другой играл Фродо, пока я жив и в состоянии сам это сделать. И я также понимаю, как это будет весело — когда ты в кинотеатре видишь, как шляпа поворачивается, и это оказывается Гэндальф. Потому что я тоже фанат и с нетерпением жду, каким получится фильм», — добавил он.

Новую ленту, режиссером которой станет Энди Серкис, известный по роли Голлума, начнут снимать в Новой Зеландии в мае следующего года. Релиз ленты намечен на декабрь 2027-го. Картина расскажет о событиях, произошедших между окончанием трилогии-приквела «Хоббит» и началом «Властелина колец». Иэн МакКеллен уже официально подтвердил, что повторит свою знаменитую роль Гэндальфа в предстоящем фильме.

