Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него

При этом актер заявил, что не хотел бы, чтобы кто-либо другой исполнил роль Фродо , кроме него. «Я бы точно не хотел, чтобы кто-то другой играл Фродо, пока я жив и в состоянии сам это сделать. И я также понимаю, как это будет весело — когда ты в кинотеатре видишь, как шляпа поворачивается, и это оказывается Гэндальф. Потому что я тоже фанат и с нетерпением жду, каким получится фильм», — добавил он.