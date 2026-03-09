Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него

Элайджа Вуд не подтвердил и не опроверг информацию о своем возможном возвращении к роли Фродо в новом фильме «Властелин колец : Охота на Голлума». При этом актер отметил, что его коллега по фильму Иэн МакКеллен в прошлом году намекал фанатам на детали предстоящего фильма.
«На конвенции в августе прошлого года Иэн, можно сказать, проболтался. Я не могу ничего официально сказать, пока это не будет объявлено, но скажу, что я в восторге от перспективы еще одного фильма. Всегда немного волнительно, когда люди говорят о новых картинах, подобных "Властелину колец", эта история увлекательная, захватывающая. Надеюсь, что вся команда воссоединится», — сказал Вуд.
При этом актер заявил, что не хотел бы, чтобы кто-либо другой исполнил роль Фродо , кроме него. «Я бы точно не хотел, чтобы кто-то другой играл Фродо, пока я жив и в состоянии сам это сделать. И я также понимаю, как это будет весело — когда ты в кинотеатре видишь, как шляпа поворачивается, и это оказывается Гэндальф. Потому что я тоже фанат и с нетерпением жду, каким получится фильм», — добавил он.
Новую ленту, режиссером которой станет Энди Серкис, известный по роли Голлума, начнут снимать в Новой Зеландии в мае следующего года. Релиз ленты намечен на декабрь 2027-го. Картина расскажет о событиях, произошедших между окончанием трилогии-приквела «Хоббит» и началом «Властелина колец». Иэн МакКеллен уже официально подтвердил, что повторит свою знаменитую роль Гэндальфа в предстоящем фильме.