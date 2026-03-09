В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны

В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Афиша Daily
Фото: Mike Coppola/Getty Images

В Лос-Анджелесе 8 марта неизвестная женщина подъехала на машине к особняку певицы Рианны и открыла по нему огонь из полуавтоматической винтовки. Об этом пишут NBC News.

По данным местной полиции, четыре пули или их фрагмента попали в дом и на территорию участка. В этот момент Рианна была дома, она не пострадала. Находились ли внутри A$AP Rocky и дети пары, неизвестно.

Женщину уже задержали. Выясняются ее мотивы. Дом Рианны расположен в престижном районе Беверли-Крест, недалеко от центра Лос-Анджелеса.

Рианна не первая из голливудских звезд, кто пострадал от действий неадекватных людей. В мае суд предъявил обвинения сталкеру Дженнифер Энистон, который въехал на авто в ворота ее дома. В июне суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка. В июне суд отправил в тюрьму сталкера Эминема, который ночью ворвался в его дом.

