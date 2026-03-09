Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушении крыши катка

В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Эль Фаннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году
Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей

Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушении крыши катка

Афиша Daily
Фото: Агентство «Москва»

Фигуристка Мария Захарова рассказала, что из‑за обрушения крыши катка ЦСКА спортсмены не могли полноценно тренироваться перед Финалом Гран-при России. Об этом написал ТАСС.

Захарова поделилась, что подготовиться к турниру было «сложнее гораздо» из‑за инцидента на арене. Фигуристам пришлось переезжать на другой каток — и там им предоставляли вдвое меньше времени на льду.

«Из‑за того, что нас было много, не каждому лед отдельно выдавался, а нескольким группам сразу. По сути, там была каша-малаша, не проехать нормально. Случилась такая ситуация, это тоже сильно выбило меня из колеи. Время на тренировки гораздо сократили. В два раза, по-моему», — отметила спортсменка.

Обрушение крыши на катке ЦСКА, расположенном на Ленинградском проспекте в Москве, случилось 20 февраля. Перекрытие обвалилось на ледозаливночную машину. К счастью, инцидент произошел ночью — и никто из атлетов или работников катка не пострадал.

«Экспертизы пока нет, она должна быть в течение месяца, и тогда уже скажут, насколько сильное повреждение и что будет с катком дальше. У нас есть второй каток в соседнем здании, все группы сейчас тренируются там. Раньше тренировались на двух катках, теперь на одном», — рассказывала тренер Екатерина Моисеева.

По словам тренера Татьяны Тарасовой, «крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала». Обрушение части здания, как отметила Тарасова, обнаружила тренер Елена Буянова, когда пришла на работу утром.

«Мы в большом шоке сейчас. Как нам сообщило руководство, пока ожидаются результаты экспертизы. После этого станет ясно, что будет с катком. Мы надеемся, что он будет восстановлен. Это каток с большой историей», — говорила сама Буянова.

Ледовый каток площадью 3700 квадратных метров работал на протяжении долгих лет. На его территории тренировались исключительно фигуристы — как профессионалы, так и любители. На арене готовилась к Олимпиаде Аделина Сотникова. Также в ЦСКА тренировались Максим Ковтун, Елена Радионова, Марк Кондратюк.

Финал Гран-при России по фигурному катанию прошел в Челябинске. В нем приняли участие спортсмены из СШОР имени Жука, тренировавшиеся на арене ЦСКА. Мария Захарова заняла 11-е место, Елизавета Куликова — 7-е. Мария Елисова, которая также тренировалась на закрывшемся из‑за аварии катке, стала 12-й.

Расскажите друзьям