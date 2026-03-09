Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров

Американское общество кинооператоров (ASC) объявило обладателей своей премии. В 2026 году ее вручили уже в 40-й раз в истории.
Главную награду за работу над полнометражным кино присудили Майклу Бауману, снявшему фильм «Битва за битвой». Он обошел в борьбе за премию Дэна Лаустсена («Франкенштейн»), «Дариуса Хонджи» («Марти Великолепный»), Отема Дюралда Аркапау («Грешники») и Адольфо Велосо («Сны о поездах»).
В категории получасовых сериалов премия досталась Адаму Ньюпорту-Берра за сериал «Киностудия». В категории «Сериал-антология или Телевизионный фильм» победу отдали оператору «Черного кролика» Питу Кончалу.
Награду за сериал с часовыми эпизодами разделили Алекс Дисенхоф («Задание») и Кристоф Нуйенс («Андор»). Лучшим клипмейкером года стал Родриго Прито — создатель видео «The Fate of Ophelia» для Тейлор Свифт.
В номинации за документальный проект победили Мстислав Чернов и Алекс Бабенко за «2000 метров до Андреевки». Наконец, премию Spotlight Award получил Матиас Эрдели за историческую драму «Сирота» («Orphan»).
Все операторы, номинированные на награду ASC в кинокатегории, претендуют на премию «Оскар». Ее вручат в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе. За последние 39 лет человек, получивший награду ASC, также выигрывал «Оскар» в 18 случаях. Однако в 2025 году этого не произошло: премию ASC присудили Эду Лахману за ленту «Мария», а «Оскар» достался Лолу Кроули за картину «Бруталист».