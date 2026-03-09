В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 марта

В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Фото: lizablond

В Нижнем Новгороде пятилетнему мальчику по имени Елисей не продали цветы в магазине из‑за его возраста. Ребенок хотел подарить букет маме на 8 марта. Историей сына женщина поделилась в соцсетях.

Елизавета Богомолова опубликовала видео, в котором Елисей плачет на выходе с цветочной базы. Он попросил маму подождать его у входа, но вернулся без цветов и в слезах.

Елисей рассказал, что продавцы отказали ему в обслуживании, поскольку он еще «слишком маленький». Мама попыталась успокоить сына и предложила не покупать букет, но мальчик настоял на своем.

Видео: lizablond

Елисей попросил маму пойти в магазин с ним. В присутствии родительницы букет ребенку, наконец, продали. Он выбрал его сам, попросив Елизавету предварительно закрыть глаза, чтобы не портить сюрприз.

Довольный мальчик торжественно презентовал букет маме дома. Елизавета сказала сыну, что он выбрал очень красивые цветы. Женщине понравился цвет роз. Подписчикам Богомолова призналась, что это — «самые дорогие цветы в ее жизни».

Речь шла, конечно, не о стоимости букета. Елизавета была до слез тронута вниманием и любовью сына. Деньги на цветы для мамы, кстати, мальчику оставил папа. «У меня нет денег», — признался Елисей в интервью.

История Елисея и Елизаветы впечатлила пользователей соцсетей. Те раскритиковали магазин цветов за суровые правила, а Елисея назвали «настоящим мужчиной». Хотя по закону продавцы могли отказать малышу, пользователи посчитали это неправильным и даже призвали бойкотировать конкретную цветочную базу.

Флористы поделились под видео, как обслуживали таких юных джентльменов, как Елисей. Они признались, что частенько добавляли в букеты бесплатно цветы, если дети приносили им совсем небольшую сумму. Другие мамы же вспоминали сюрпризы от своих детей. Те нередко копили деньги на цветы или дарили подарки родителям без повода.

