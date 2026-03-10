Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+

Disney+ запускает в разработку драматический сериал «Динь» о самой известной фее вселенной Питера Пэна. Об этом пишет Deadline.
Проект выйдет в формате лайв-экшн. Сценаристом и исполнительным продюсером выступит дуэт Лиз Хелденс и Бриджет Карпентер, известных по работе над «Огнями ночной пятницы».
Впервые Динь-Динь появилась на экранах в 1953 году в классическом диснеевском мультфильме. С тех пор героиня стала неотъемлемой частью поп-культуры, появляясь в десятках проектов. В 2015 году студия пыталась запустить полный метр с Риз Уизерспун, но проект заморозили.
За производство отвечает 20th Television, а в числе исполнительных продюсеров — Гэри Марш, бывший глава Disney Branded Television. Подробности сюжета пока держатся в секрете, но известно, что сериал станет современным переосмыслением образа волшебной феи.