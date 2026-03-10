Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер

Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом

Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер

Фото: Nintendo of America

Nintendo опубликовал финальный трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Его премьера в мировом прокате состоится 1 апреля.

Создатели раскрыли в ролике новые имена звездного актерского состава сиквела. К касту присоединились Дональд Гловер (озвучил динозавра Йоши), Луис Гусман (Варт) и Исса Рей (Пчелиная королева).

В продолжении сюжета космического масштаба Крис Пратт вновь говорит голосом Марио, а Аня Тейлор-Джой, Чарли Дей, Джек Блэк и Киган-Майкл Ки вернулись к ролям Принцессы Пич, Луиджи, Боузера и Грибка. Новыми лицами франшизы стали Бенни Сэйдай (Боузер-младший) и Бри Ларсон (Принцесса Розалина).

По сюжету герои отправляются в открытый космос, чтобы вновь противостоять Боузеру и его наследнику. Режиссерами проекта вновь выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик. 

