Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»

Арнольд Шварценеггер вновь сыграет легендарного варвара в фильме «Король Конан», который находится в разработке у студии 20th Century Studios. Об этом сообщает Deadline.
По данным источников, сценаристом и режиссером проекта может стать Кристофер МакКуорри — постановщик нескольких частей франшизы «Миссия невыполнима».
О проекте актер рассказал во время выступления на фестивале Arnold Sports Festival в Columbus. По словам Шварценеггера, сюжет фильма покажет Конана спустя десятилетия после того, как он стал королем.
После сорока лет правления героя свергают с трона, и ему предстоит вернуться, чтобы восстановить власть. В истории, по словам актера, будет «много безумия, насилия, магии и фантастических существ».
Персонаж Конана был создан писателем Робертом Говардом и впервые появился в журнале Weird Tales в 1930-х годах. Первый фильм вышел в 1982 году и помог Шварценеггеру стать мировой кинозвездой. Позже картина получила статус культовой и обзавелась продолжением — «Конан-разрушитель» (1984).
В 2011 году студия Lionsgate попыталась перезапустить франшизу фильмом «Конан-варвар» с Джейсоном Момоа в главной роли, но картина не получила достаточного успеха, чтобы запустить новую серию фильмов.