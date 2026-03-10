Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ

Перечень ситуаций, в которых гражданин сможет отказаться от обслуживания ИИ, должно утвердить правительство. В нынешней редакции само право на отказ взаимодействия с ИИ и механизм его реализации не приведены. В более ранних вариантах законопроекта эта норма была и, скорее всего, вернется в более проработанной версии.