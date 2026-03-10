«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов

Группа «Иванушки International» откажется от слова International в своем названии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Игоря Матвиенко.
«Вот так будут теперь называться и писаться: группа „Иванушки“, а слово International зачеркнуто», — сказал он. Матвиенко также попросил не называть его продюсером, отметив, что теперь он художественный руководитель.
Матвиенко высказался и об использовании иностранных слов в названиях: «Вообще англицизмы надоели. Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это».
Закон об использовании русского языка в публичном пространстве был принят в июне 2025 года. Основные положения вступили в силу 24 июня, а остальные — с 1 марта 2026-го. Подробнее о законе мы рассказывали здесь.