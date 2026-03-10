На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле

Футбольный матч финала чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии завершился массовой дракой. В результате игроки получили 23 красные карточки, сообщает Globo.
Инцидент произошел на матче между «Крузейро» и «Атлетико Минейро». На последних секундах второго тайма полузащитник «Крузейро» совершил фол против вратаря «Атлетико Минейро». В ответ на это вратарь повалил соперника и ударил ему коленом в лицо.
После этого на поле началась массовая драка, к которой присоединились игроки как на поле, так и со скамейки запасных. С обеих сторон в потасовке участвовали экс-игроки «Зенита» — нападающие Матео Кассьерра и Халк, а также полузащитник Жерсон. Все трое были удалены за участие в драке.
Игра закончилась победой «Крузейро» со счетом 1:0. Несмотря на драку, вручение трофея после матча прошло в штатном режиме.
По количеству удалений игроков встреча «Крузейро» и «Атлетико Минейро» не стала рекордной. В 2011 году на матче пятой аргентинской лиги судья показал сразу 36 красных карточек.