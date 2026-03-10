Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High

Студия Laika и компания Mattel выпустят коллекционную куклу Коралины Джонс в рамках линейки Monster High Skullector.
Релиз приурочен к 16-летию классического мультфильма Генри Селика, номинированного на «Оскар». Кукла воспроизводит культовый образ героини: синий парик, желтый дождевик и сапоги с паутинным узором.
В комплект входят загадочный черный кот и миниатюрная тряпичная куколка-двойник. Создатели подчеркивают, что кукла изготовлена не зловещей Бельдам (антагонисткой фильма), а исключительно в партнерстве с Laika. Однако за маленькую тряпичную куклу они не ручаются.
«Коралина в стране кошмаров» вышла в 2009 году и стала классикой темного фэнтези. Фильм, где главную героиню озвучила Дакота Фэннинг, вернулся на большие экраны летом 2024 года в честь 15-летия. Новая кукла появится в продаже на сайте Mattel 13 марта по цене 65 долларов и будет упакована в премиальную коллекционную коробку.