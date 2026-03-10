Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High

«Коралина в стране кошмаров» вышла в 2009 году и стала классикой темного фэнтези. Фильм, где главную героиню озвучила Дакота Фэннинг, вернулся на большие экраны летом 2024 года в честь 15-летия. Новая кукла появится в продаже на сайте Mattel 13 марта по цене 65 долларов и будет упакована в премиальную коллекционную коробку.