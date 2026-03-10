Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High

Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом

Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High

Афиша Daily
Фото: Mattel

Студия Laika и компания Mattel выпустят коллекционную куклу Коралины Джонс в рамках линейки Monster High Skullector.

Релиз приурочен к 16-летию классического мультфильма Генри Селика, номинированного на «Оскар». Кукла воспроизводит культовый образ героини: синий парик, желтый дождевик и сапоги с паутинным узором.

В комплект входят загадочный черный кот и миниатюрная тряпичная куколка-двойник. Создатели подчеркивают, что кукла изготовлена не зловещей Бельдам (антагонисткой фильма), а исключительно в партнерстве с Laika. Однако за маленькую тряпичную куклу они не ручаются.

1/5
© Mattel
2/5
© Mattel
3/5
© Mattel
4/5
© Mattel
5/5
© Mattel

«Коралина в стране кошмаров» вышла в 2009 году и стала классикой темного фэнтези. Фильм, где главную героиню озвучила Дакота Фэннинг, вернулся на большие экраны летом 2024 года в честь 15-летия. Новая кукла появится в продаже на сайте Mattel 13 марта по цене 65 долларов и будет упакована в премиальную коллекционную коробку.

Расскажите друзьям