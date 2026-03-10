Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом

Актер, юморист и телеведущий Юрий Стоянов выпустил свой второй музыкальный альбом. Пластинка получила название «Селфи» и уже доступна на всех популярных музыкальных стримингах.
Как пояснил в инстаграме* автор, в основном это альбом о любви. По словам Стоянова, пластинка получилась многожанровой, но доминирующую роль в музыкальном оформлении играет гитара ― инструмент, которому артист предан уже более 50 лет.
«Сама песня „Селфи“, как мне объяснил мой аранжировщик, написана в жанре инди-рока — если бы я еще знал, что это такое», ― пошутил Стоянов.
Первый музыкальный альбом актера ― «Где-то» ― вышел в январе 2021 года. Он состоял из 11 романсов. Стоянов посвятил дебютную пластинку третьей жене Елене, другу и коллеге по передаче «Городок» Илье Олейникову, а также дочерям, маме и друзьям.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.