Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом

Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом

Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом

Афиша Daily
Фото: «Яндекс Музыка»

Актер, юморист и телеведущий Юрий Стоянов выпустил свой второй музыкальный альбом. Пластинка получила название «Селфи» и уже доступна на всех популярных музыкальных стримингах.

Как пояснил в инстаграме* автор, в основном это альбом о любви. По словам Стоянова, пластинка получилась многожанровой, но доминирующую роль в музыкальном оформлении играет гитара ― инструмент, которому артист предан уже более 50 лет.

«Сама песня „Селфи“, как мне объяснил мой аранжировщик, написана в жанре инди-рока — если бы я еще знал, что это такое», ― пошутил Стоянов. 

Первый музыкальный альбом актера ― «Где-то» ― вышел в январе 2021 года. Он состоял из 11 романсов. Стоянов посвятил дебютную пластинку третьей жене Елене, другу и коллеге по передаче «Городок» Илье Олейникову, а также дочерям, маме и друзьям. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям