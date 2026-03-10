Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем

Компания Crocs анонсировала новый джиббитс, посвященный интернет-звезде — обезьянке по имени Панч.
Дизайн брелока изображает Панча, обнимающего оранжевую игрушечную обезьянку из IKEA. Именно к ней примат привязался, после того как его бросила мать.
Аксессуар появится в продаже 14 марта. На официальном сайте бренда уже открыта подписка на уведомления о старте продаж.
Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун (или просто Панч) родился в зоопарке Итикавы в июле 2025 года. Мать отказалась от него почти сразу, и ему пришлось воспитываться вне стаи — одна из обезьян даже его побила.