Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем

Афиша Daily
Фото: @sushmitha4akhil/X

Компания Crocs анонсировала новый джиббитс, посвященный интернет-звезде — обезьянке по имени Панч.

Дизайн брелока изображает Панча, обнимающего оранжевую игрушечную обезьянку из IKEA. Именно к ней примат привязался, после того как его бросила мать.

Аксессуар появится в продаже 14 марта. На официальном сайте бренда уже открыта подписка на уведомления о старте продаж.

Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун (или просто Панч) родился в зоопарке Итикавы в июле 2025 года. Мать отказалась от него почти сразу, и ему пришлось воспитываться вне стаи — одна из обезьян даже его побила. 

Интернет следит за судьбой Панча, а в Google добавили анимацию в виде дождя сердечек при запросе о нем. Популярность Панча подняла продажи плюшевых орангутанов IKEA, и компания пообещала быстро восстановить запасы игрушек на полках.
 

